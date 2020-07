Il nuovo allenatore prima delle vacanze. Marcelino per progetto a lunga scadenza, Bielsa…

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vuole arrivare a risolvere la questione all’inizio della prossima settimana, puntando a far arrivare subito a Firenze il nuovo tecnico prima della breve pausa vacanza che si chiuderà a Ferragosto. I nomi in ballo sono sempre quelli di Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, anche se nelle ultime ha ripreso quota la candidatura forte di Marcelino, con il quale si era già parlato in inverno prima dell’ingaggio di Beppe Iachini. Lo spagnolo rappresenterebbe la base per un progetto a lunga scadenza con la prospettiva di rilanciare la Fiorentina anche sul palcoscenico europeo. Decisiva per avere il “sì” dell’ex Valencia e Villareal la lista dei calciatori da prendere in estate. Stesso discorso per Marcelo Bielsa, intrigato dalla possibilità di dialogare con la Fiorentina targata Commisso.

COMMISSO CERCA CREDIBILITA’ E APPEAL, MA COME?