Il monte ingaggi viola: tra addii dorati e ritorni da gestire

La Fiorentina conta di risanare le proprie casse risparmiando su qualche stipendio fin qui, molto importante

70-75 milioni di monte ingaggi. Questo è l'obiettivo della Fiorentina per il prossimo futuro, ottimizzare i costi per rendere la squadra sempre più competitiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno vari addii che daranno ossigeno alle casse viola. Con Callejon (2,2 milioni), Odriozola (1,5), Brancolini (0,1) e i due punti interrogativi, Piatek (1,5) e Torreira (1,8), la Fiorentina andrebbe a risparmiare 7 milioni di euro, 4 in caso di permanenza del centrocampista e della punta. C'è inoltre, la questione dei rientranti dai vari prestiti. Tra i vari Pulgar, Kouame e Ranieri l'esborso economico sarà di 6 milioni, in attesa di capire quale sarà il futuro di Zurkowski.