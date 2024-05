Il monito Uefa: “Ad Atene solo maglie e colori di Fiorentina e Olympiacos”

Dalle maglie alle borse il decalogo del tifoso per la finale di Atene: Olympiacos-Fiorentina sarà una partita blindata per varie ragioni

Sarà esodo viola verso Atene. Novemila tifosi che riempiranno lo spazio a loro riservato nell’AEK Arena per la finale di Conference League contro l’Olympiacos (capienza totale, circa 30 mila). I biglietti della Uefa destinati alla Fiorentina sono stati esauriti e queste sono ore frenetiche per organizzare i viaggi. Chi in aereo, chi in macchina, chi addirittura in traghetto con partenze che hanno dell’eroico. Dal punto di vista logistico non è semplice programmare una trasferta del genere. La Fiorentina che gioca la finale ad Atene, nello stadio dell’AEK che è tra le rivali più acerrime proprio dell’Olympiacos.