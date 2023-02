Il mondo viola si è capovolto in dieci giorni. Patto tra i giocatori e Italiano

Il Corriere Fiorentino sottolinea come la Fiorentina sia ancora in corsa per tre obiettivi: campionato, Conference League e, soprattutto, Coppa Italia. La squadra viola - si legge - può preparare la volata finale con spirito ben diverso rispetto a quello che si respirava soltanto una decina di giorni fa. Dal Torino al Torino. Dai fischi alla festa per la seconda semifinale consecutiva. La Fiorentina, a differenza di Milan, Napoli e Roma, ha rispettato i pronostici e ha conquistato un'occasione più unica che rara. La finale di Coppa Italia manca dal maggio 2014. L'appuntamento è per il 4 o 5 aprile allo stadio Zini di Cremona, ritorno il 25 o 26 dello stese mese al Franchi.

Prima di pensare, però, alla Cremonese la Fiorentina avrà due mesi nei quali concentrarsi sulle altre due competizioni. Se il play off di Conference League sarà il momento clou della stagione, chi conosce Italiano sa che il mister non ha intenzione di mollare la presa in campionato. Con i giocatori ha stretto un patto: fino a giugno a testa bassa, pensando solo al presente e alla Fiorentina, lasciando da parte casi personali (Nico Gonzalez e Amrabat) e con la pazza idea di arrivare in fondo alle due coppe e di riportarsi a ridosso dell'Europa in campionato. Missione difficile, ma non impossibile.