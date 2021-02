Il mondo sottosopra di Eysseric: un premio dopo il ritrovato sorriso

Valentin Eysseric protagonista con la maglia viola indosso. Chi lo avrebbe mai detto solo qualche mese fa? Forse solo Cesare Prandelli che, fin dal suo avvento in panchina, aveva dimostrato di crederci. Il tecnico aveva deciso di puntare da subito sul francese, dimenticato fra panchina – e più spesso tribuna – dai suoi predecessori. “Un mondo sottosopra” – lo definisce il Corriere dello Sport – quello di Eysseric. Il classe ’92 ha ritrovato il goal, ma non il sorriso. Quello lo aveva già recuperato con la fiducia di Prandelli. Un’escalation che lo ha portato dallo status di semplice rincalzo a quello di un sostanziale nuovo acquisto, pienamente rivitalizzato. Il tris da subentrante contro lo Spezia è stato il punto d’arrivo di un percorso che lo ha reso per la prima volta funzionale alla causa viola. Del resto, nelle ultime sessioni di mercato, era sempre stato nella lista di esuberi da piazzare per Pradè. Dopo l’ultima esperienza alla corte di Juric, in estate Vale era rimasto a Firenze. Le assenze del connazionale Ribery hanno contribuito al suo rilancio. Continuità e fiducia potrebbero rilanciare un giocatore che rende al meglio, sentendosi “coccolato”.