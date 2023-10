Il mondo del calcio si ferma e guarda la Fiorentina: una serata di regali

L'abbraccio col ministro Abodi, quello con il presidente Uefa Ceferin e il messaggio inviato da Infantino all'amico Rocco. Il mondo del calcio si è fermato per la festa del Viola Park e come per tutte le feste c'è sta to lo scambio dei doni

L'abbraccio col ministro Abodi, quello con il presidente Uefa Ceferin e il messaggio inviato da Infantino all'amico Rocco. Il mondo del calcio si è fermato per la festa del Viola Park e come per tutte le feste c'è sta to lo scambio dei doni: la Fiorentina ha regalato a Ceferin una maglia storica e una placca in argento con i loghi della Fiorentina e del Viola Park. Ceferin ha portato invece un gagliardetto della Uefa e una targa ricordo. La Fifa, infine, ha fatto pervenire un pallone speciale, quello della finale del Mondiale femminile. Lo riporta La Nazione.