Il momento d’oro di Kouamé: dal record di assist al secondogenito

Da escluso in estate, a simbolo della rinascita e della serenità viola. Il Corriere dello Sport oggi analizza il momento strepitoso di Christian Kouamé, versatile attaccante della Fiorentina che oltre a mettere in campo prestazioni convincenti, ha trovato ulteriore gaudio fuori dal manto verde. Si, perché è da poco nato il secondogenito di Kouamé, Kenan Phils, che ha dato ulteriore serenità e felicità al numero 99 dei gigliati. Quella serenità che lo stesso Vincenzo Italiano sta predicando in questo periodo, con Kouamé che può essere l'attuale simbolo e metronomo dei viola in questo senso. Già, perché oltre ai gol, Kouamé ha servito anche 6 assist in questa stagione, ed è a un passo dall’eguagliare il suo record personale realizzato lo scorso anno con la maglia dell’Anderlecht. Contro il Basaksehir giovedì ha regalato l’assist per Jovic ed è stato fondamentale anche sul secondo gol del serbo, mentre in campionato a livello di assist solo Milinkovic-Savic ha fatto meglio smistandone sette. Come se non bastasse, da inizio ottobre Christian Kouamé ha partecipato a sette azioni da gol in tutte le competizioni (2 gol e 5 assist) così come Kvaratskhelia e Lautaro Martinez. Nessun altro giocatore della serie A ha fatto meglio. Oltre ai numeri, importante anche la sua versatilità davanti, con l'ivoriano che può ricoprire ad ora praticamente ogni ruolo del reparto offensivo. Ed allora meritato permesso per lui nella giornata di ieri, con la Fiorentina che gli ha concesso un giorno per la nascita del figlio. Sacrosanto riposo per un giocatore che di fatto ha tenuto a galla i viola in questo avvio di stagione.