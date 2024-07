Il modulo di Palladino spinge Kouamè verso la cessione: lo vuole l’Union Berlino

Non solo Milenkovic, anche Christian Kouamè sarebbe vicino alla cessione in casa Fiorentina. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport il modulo di Raffaele Palladino non esalterebbe le caratteristiche dell’ex Genoa e per questo motivo la...

Redazione VN 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 08:04)

Non solo Milenkovic, anche Christian Kouamè sarebbe vicino alla cessione in casa Fiorentina. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport il modulo di Raffaele Palladino non esalterebbe le caratteristiche dell'ex Genoa e per questo motivo la cessione sarebbe una strada concreta per l'attaccante.