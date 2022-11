Il mistero di Nico Gonzalez: numeri e dubbi sulle condizioni dell’argentino

Il Corriere dello Sport analizza i numeri di Nico Gonzalez, soffermandosi sulle sue misteriose condizioni fisiche. L'argentino è sceso in campo solo dieci volte, tre da titolare. I minuti 389 minuti (185 in Serie A+204 in Europa). Le sue condizioni fisiche però sono sempre state circondate da un'ombra di mistero. Infatti, all'inizio per ala tallonite a tenerlo fuori, mai notificata ufficialmente. Poi, dopo Fiorentina-Inter, il nulla più totale. I controlli avevano accertato l'assenza di lesioni, ma il giocatore non si è più visto in campo. Insomma, un vero mistero che forse, dopo il Mondiale, avrà soluzione.