Il misero bottino di Nzola e Beltran: errare è umano, perseverare è diabolico

Errare è umano, perseverare è diabolico. Un detto che descrive bene il momento che gli attaccanti della Fiorentina stanno vivendo. I numeri in campionato sono impietosi: per Nzola un solo gol (tra l’altro a gara ormai chiusa col Cagliari all’ultimo minuto) in 711 minuti, mentre per Beltran zero reti in 437 minuti. Nel complesso fra Serie A e Conference due gol a testa in 1.672 minuti giocati. L’ambientamento non può più essere una scusa. Anche perché l’ultimo periodo sta dimostrando come la squadra di Italiano faccia fatica a trovare la via del gol se nel tabellino non si leggono i nomi di Bonaventura e Gonzalez. Lo riporta La Nazione.