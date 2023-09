Il mini-stadio e i tifosi: così la Fiorentina ha sbloccato il Viola Park

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle novità che riguardano il Viola Park. Uno dei motivi che hanno procrastinato l’apertura ai tifosi riguarda la capacità di uno dei due mini-stadi, quello più capiente. La Fiorentina ha ottenuto il via libera a costruire uno stadio da 3mila posti (variante al piano strutturale approvata a fine 2020), ma a determinare i ritardi è stata la richiesta di ottenere l’agibilità per tale capienza, quando le norme tecniche attuative, finché non sarà in esercizio la linea della tramvia T3 e a prescindere dai parcheggi, limitano il pubblico effettivamente ospitabile sugli spalti a 1.500. Per impianti con capacità oltre i 2 mila spettatori l’agibilità prevede una serie di prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza. A tal fine, lo scorso 14 luglio, la Fiorentina (coi Comuni di Bagno a Ripoli, Firenze e la proprietà dell’area in oggetto) ha firmato un accordo per realizzare, attraverso i terreni dove sorgerà il parcheggio scambiatore della tramvia, un varco pedonale che consenta l’ingresso e l’uscita dal mini-stadio: un percorso protetto di 170 metri, che da via Pian di Ripoli conduce dentro il Viola Park in prossimità dell’impianto più capiente.