Il Milan vuol comprare alla bottega viola, ma Iachini si tiene stretti i difensori

Continuano a tenere banco le possibili partenze in casa Fiorentina. La Nazione si concentra su Nikola Milenkovic, che Pioli vorrebbe al Milan per affiancarlo a Romagnoli. 40 milioni di euro per il Serbo, prendere o lasciare: la Viola ha spaventato il Milan, e si muove per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Ma i rossoneri non mollano, o, per lo meno, non spostano gli occhi da Firenze: anche Pezzella interessa al Diavolo, con un costo dimezzato rispetto al giovane compagno di reparto, ma con ancora una riluttanza, da parte di Iachini, a separarsi dai componenti del suo trio difensivo.

INTANTO SI ATTENDE PER IL RINNOVO DI BIRAGHI