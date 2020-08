L’esperto di mercato Alfredo Pedullà riferisce attraverso il proprio sito che in settimana è previsto un incontro per definire la permanenza di Cristiano Biraghi a Firenze. L’ex Inter è una priorità per Iachini, ma la Fiorentina deve trovare un accordo sul piano economico, andando ad aumentare l’ingaggio del calciatore, che all’Inter percepiva 1,8 milioni l’anno. Il prossimo incontro sarà decisivo.

