Il miglior Jovic fino a oggi: cinico e spietato. Le grandi notti sono sue

E' stata la versione più cinica e spietata di Luka Jovic in viola, scrive il Corriere Fiorentino. Nella sequenza della prima rete ci sono tutti gli elementi essenziali per appartenere alla categoria delle prime punte; cosa che Jovic non è, almeno non del tutto, anche se è quello che gli viene chiesto in questa avventura a Firenze. Taglio sul primo palo, anticipo, girata in rete. Il secondo gol è stato da vero opportunista, la giocata che ha causato l'espulsione di Tormena è stata rapidissima. E quella rovesciata a inizio partita ha subito fatto capire che il serbo era in serata. Merito delle difese europee più larghe nelle maglie, che gli hanno già concesso 6 gol in 7 partite? Oppure del fatto che, da campione o comunque da uno che ha i colpi del campione, si accende nelle serate più importanti? Di sicuro accende anche Cabral, e questo non è da sottovalutare.