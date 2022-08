Il messaggio di Italiano: per vincere bisogna aggiungere, non sostituire

"Non abbiamo aggiunto, ma sostituito". Il messaggio ché Vincenzo Italiano ha lanciato alla società viola prima del match contro la Cremonese è stato molto chiaro. Questa Fiorentina affronterà molti impegni e per farlo nella maniera migliore dovrà mettere in campo la giusta qualità.

Come evidenziato dalla Nazione, le parole di Italiano sono riferibili al mercato viola. I dirigenti stanno lavorando sulla mezzala, per regalare alla Fiorentina più qualità. Intanto il mister ex Spezia continua con il suo lavoro psicologico, per tenere tutti i giocatori sul pezzo. Serve attenzione, Da Jovic a Venuti, nessuno escluso. Soltanto così potrà avvenire il salto di qualità e quindi, aggiungere invece che sostituire.