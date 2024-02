Il messaggio di Italiano: ok la prestazione, ma oggi conta vincere

"La prestazione è importante, ma oggi bisogna badare più al sodo". Questo è il messaggio su cui Vincenzo Italiano ha sbattuto il chiodo in questa settimana, almeno secondo il Corriere Fiorentino. La Fiorentina, alle 12.30 al Franchi, non ha molto margine di errore e contro il Frosinone deve arrivare una vittoria. La prima del 2024. Soltanto così si porrà rimedio alla crisi di risultati che ha colpito i ragazzi di Italiano, che oggi, vede la gara casalinga come quella trasferta di Verona dello scorso anno. La classifica era ben diversa, ma l'importanza è la stessa. Soprattutto considerando il calendario: dopo il Frosinone ci sarà il Bologna, poi l'Empoli. Dopodiché ecco una serie di big match: Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus. Senza contare che, nel frattempo, ripartirà anche la Conference League. Per questo oggi conta solo vincere.