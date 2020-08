Il mercato viola guarda anche a Genova: nel mirino due giocatori della Sampdoria

Le strade del mercato sono infinite e una di queste può collegare Firenze e Genova. In particolare, la Fiorentina starebbe monitorando due profili della Sampdoria: Nicola Murru e Karol Linetty. Sul difensore italiano c’è la concorrenza del Cagliari. Per il centrocampista polacco, invece, si registra l’accelerata del Torino, ma anche la tattica dei blucerchiati, che attendono le offerte in arrivo da viola e Roma. Lo scrive La Repubblica.

**Fiorentina, porte girevoli: Terracciano resta, Dragowski forse. E occhio al Lafont bis***