Fiorentina, porte girevoli: Terracciano resta, Dragowski forse. E occhio al Lafont bis

La Fiorentina può contare su tanti portieri e la conferma di Pietro Terracciano potrebbe spingere i viola a sondare il mercato, ma in uscita. Le offerte per Bartłomiej Drągowski non mancherebbero: Southampton e Bournemouth avevano chiesto informazioni in passato, negli ultimi tempi si dice che lo abbia fatto anche il Chelsea, mentre l’Espanyol è stato più concreto ma la Liga non è nei pensieri del polacco. La Fiorentina, eventualmente, potrebbe cautelarsi, magari facendo tornare Albon Lafont, sborsando 2 milioni, dal prestito al Nantes. Lo scrive La Nazione.

