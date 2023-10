Il mercato ha seguito Italiano: “Arthur c’è. Nzola scelto al posto di Dia”

Basta pensare a Nzola (nonostante in un primo momento il club avesse puntato su Dia, della Salernitana), o ad Arthur. Il mercato della Fiorentina ha seguito l'idea di Italiano

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Chi ci stava (e ci sta) bene, altrimenti (vedi Amrabat) arrivederci e grazie, senza rancori. Una politica che la società, e in particolare Rocco Commisso, ha avuto il merito di sposare, assecondando le richieste dell’allenatore più che in altre occasioni. Basta pensare a Nzola (nonostante in un primo momento il club avesse puntato su Dia, della Salernitana), o ad Arthur. Giocatori espressamente voluti da Italiano e che la dirigenza è riuscita a portare alla sua corte. A volte, anche grazie all’intervento diretto del mister.