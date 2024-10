Il mercato fa volare la Fiorentina, come nel 2012. Il Pradè bis

Una nuova rivoluzione in casa Fiorentina, come nel 2012. Pradè ha aiutato Palladino, con una spalla diversa

La Fiorentina di Palladino non si ferma, 15 gol nelle ultime 3 uscite. Sono 6 vittorie nelle ultime 7, per una squadra che vanta diversi elementi in cerca di rivincite personali. Al Viola Park - scrive Repubblica Firenze - sono arrivati giocatori motivati, e con il fuoco dentro. Pradè ha imitato se stesso, quando nel 2012 consegnò a Montella una rosa rivoluzionata, coadiuvato da Macia. In quest'estate è stato Goretti la spalla di Pradè, mentre Ferrari gestiva la parte economica. Gli acquisti sono stati numerosi e i dubbi anche. Ma il cambio di sistema di gioco, con una squadra più verticale, ha dato i suoi frutti. Improvvisamente le scelte sui giocatori stanno dando ragione alla dirigenza viola, adesso Palladino può continuare nel suo lavoro.