Il mercato e i piani di Italiano: tutti a Moena, ma vietato fermarsi

La linea di Vincenzo Italiano è molto chiara. A Moena serve una squadra completa per lavorare al meglio e preparare nei minimi dettagli la nuova stagione. Il mercato, infatti, rispecchia questa volontà.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina regalerà tre rinforzi subito a Italiano: terzino, centrocampista e attaccante. Poi, il mercato continuerà a Moena con l'arrivo del portiere, un difensore in caso partisse Milenkovic e un altro centrocampista. Italiano ha parlato chiaro, iniziare bene e non fermarsi.