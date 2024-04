Il Mattino: “Italiano-Napoli? Le parti sono lontane. De Laurentiis vuole Conte”

L'obiettivo del Napoli è chiaro, prima trovare l'allenatore e poi rinnovare kvaratskhelia. Secondo Il Mattino per De Laurentiis il nome più caldo è quello di Antonio Conte, mentre Gasperini, Pioli e Italiano restano al momento in secondo piano. Se per Conte servirebbe un sacrificio economico monstre, per Gasperini il Napoli dovrebbe riuscire a convincere l'Atalanta. Pioli invece sembra sempre più vicino alla fine dell'avventura con il Milan e il suo ingaggio non sarebbe un problema per i partenopei, ma la trattativa non è semplice