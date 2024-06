Il Marsiglia di De Zerbi vuole Castrovilli. Centrocampo viola da rivoluzionare

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo e non solo per gli arrivi. A fine settimana verrà certificato il divorzio tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli. Il 30 giugno si avvicina senza che nessuna delle due parti abbia tentato un riavvicinamento nelle ultime settimane. E così, nello stallo tra società ed entourage del calciatore, sta cercando di infilarsi l'Olympique Marsiglia, con il neo-allenatore De Zerbi che gradirebbe il colpo a zero per il suo centrocampo. Domenica prossima la Viola saluterà anche Giacomo Bonaventura, due uscite a zero che scoprono ulteriormente un reparto che ha già perso Arthur e Maxime Lopez. Per questo, dopo Kean, il prossimo squillo in entrata potrebbe riguardare la linea mediana. Mentre proseguono i contatti con Vranckx, la Fiorentina continua a lavorare su un altro tavolo, col Sassuolo, per Kristian Thorstvedt. Lo riporta il Corriere dello sport.