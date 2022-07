Il mantra di Italiano: idee chiare e una Fiorentina da respiro europeo

Vincenzo Italiano è stato chiaro, ora più che mai: servono giocatori al top in tutti i ruoli. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riparte da queste parole (chiare) del tecnico viola per tracciare la linea sulla Fiorentina che verrà. L'allenatore è ambizioso e non si scopre oggi, vuole sempre alzare l'asticella e spinge forte da subito. Chiede una squadra che abbia due elementi per ruolo di qualità e di rimpiazzare i partenti con giocatori di qualità. E per ora può ritenersi soddisfatto: Dragowski, Odriozola, Torreira e Vlahovic hanno visto i rimpiazzi di Gollini, Dodô, Mandragora e Jovic.