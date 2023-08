Il lungo giorno di Beltran: da martedì si comincia davvero

Ieri è stato il primo giorno da giocatore viola per Lucas Beltran. Dopo le visite mediche ora è pronto per cominciare

C'è un Vichingo per la Fiorentina. Lucas Beltran è stato l'ultimo arrivato dell'estate viola e ieri è stato presentato per ottavo nella lista dei nuovi: Sabiri, Parisi, Arthur, Infantino, Mina, Christensen e Nzola in ordine di arrivo, poi è toccato a lui prendersi l'abbraccio della Maratona prima dell'amichevole con l'Ofi Creta. Non ha giocato, troppo presto, ma l'appuntamento è solo rimandato, visto che sabato prossimo a Marassi sarà sicuramente almeno in panchina.