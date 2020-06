Il jolly dalla panchina: cinque cambi occasione per gli outsider. Ma con Iachini…

Sul Corriere Fiorentino si analizza l’impatto che potrebbero avere i cinque cambi sulla squadra guidata da mister Iachini. Le sostituzioni – viene ricordato – potranno essere effettuate solo in tre interruzioni di gara, onde evitare eccessive perdite di tempo. Adesso il tecnico viola potrà attingere maggiormente alle seconde linee per inseguire la salvezza e il personale obiettivo della conferma. Fin qui però l’allenatore non ha mai fatto un uso massiccio delle sostituzioni a gara in corsa. Nelle undici partite sulla panchina viola, tra campionato e Coppa Italia, ben quattro volte ha effettuato soltanto due cambi tralasciandone uno. È successo contro Spal, Udinese, Atalanta in coppa e Milan. Durante quest’ultima gara, la squadra ha pure giocato mezzora con un uomo in meno per l’espulsione di Dalbert.

Ma c’è di più: nel corso di sette partite, la terza sostituzione è arrivata dopo il minuto 85 a ridosso del fischio finale e quindi senza grosse possibilità di incidere sul risultato. In una sola circostanza, durante la gestione Iachini, l’ingresso di un giocatore si è rivelato decisivo. È successo a Napoli quando Vlahovic, inizialmente in panchina, ha realizzato il gol dello 0-2 regalando tre punti preziosi alla Fiorentina. Iachini dovrà trovare equilibrio e scegliere i tempi giusti, con la consapevolezza che l’ampia possibilità di effettuare cambi gli garantirà anche di ottimizzare l’utilizzo di Ribery, che è pronto per giocare ma difficilmente potrà farlo sempre da titolare e per tutta la gara. Stesso discorso vale per Kouamè, quando sarà ritenuto pronto.