Iachini vara il tridente, ma il rientro di Ribery sarà graduale. Novità anche in difesa

Repubblica in edicola oggi si sofferma sulle novità tattiche della Fiorentina. Beppe Iachini stava pensando al tridente già prima che il campionato fosse sospeso e lo sta facendo anche adesso. Secondo il quotidiano alla ripresa ci sarà spazio per Chiesa e Vlahovic insieme con Castrovilli subito a ridosso. Ribery, invece, dovrebbe vedere il campo in maniera graduale. Il nuovo modulo di riferimento è il 4-3-1-2, con Caceres che potrebbe lasciare il posto a Igor sulla corsia di sinistra.