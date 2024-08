Il jolly a centrocampo si chiama Amrabat. Palladino spera nella permanenza

L'amichevole della Fiorentina a Friburgo ieri ha detstao curiosità soprattutto in una scelta, quella di lanciare Amrabat da primo minuto. Ma come evidenzia Repubblica il marocchino non è stato schierato solo per necessità. Attualmente l'offerta del Fenerbahce non convince, e per questo Amrabat è ancora a Firenze. Il rapporto con la società è ottimo e il feeling con Palladino è nato subito. Le sue caratteristiche sembrano adatte al tecnico, che non gli chiede troppi compiti in fase di impostazione. Ma la sua fisicità a la sua capacità di dstruggere il gioco avversario servirebbe moltissimo al centrocampo viola. Non è impossibile vederlo a Parma, Pradè ha cercato di convincerlo a rimanere. Potrebbe essere lui il jolly a centrocampo nella nuova viola