Il gruppo la vera forza di Italiano: gestire le pressioni e ritrovarsi

Come evidenziato da Repubblica, la vera forza di Vincenzo Italiano è sempre stata quella di puntare sull'unione del gruppo, facendo sentire partecipe anche chi era finito ai margini della squadra. Per la prima volta sulla panchina viola, l'ex Spezia sta attraversando un periodo di flessione serio e ripartire non sarà semplice, anche se necessario. Le pressioni sono tante, anche con la Conference alle porte e l'allenatore viola dovrà essere bravo nel gestirle al meglio, senza crollare. Adesso due match fondamentali, per ritrovare la vera Fiorentina, perché è lì. Basta solo cercarla bene.