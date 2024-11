Il gol più bello della Fiorentina di Palladino? Comuzzo in Nazionale!

E alla fine la gioia è arrivata: Pietro Comuzzo vestirà la maglia della nazionale maggiore . Venerdì pomeriggio la notizia inattesa, dopo la precedente promozione in under 21 alla corte di Carmine Nunziata. Sì perché il difensore della Fiorentina, nonostante una stagione approcciata a meraviglia, non si sarebbe aspettato di ritrovarsi già adesso nell'elenco di Luciano Spalletti .

Il lavoro di Italiano e Palladino

È accaduto tutto con estrema spontaneità. L’anno scorso la Fiorentina ha promosso Comuzzo in prima squadra, e nel mercato di gennaio ha ceduto Yerri Mina al Cagliari con la prospettiva di concedere più spazio al giovane difensore. L’inserimento è stato graduale, tanto che il diaciannovenne con Vincenzo Italiano ha collezionato 6 presenze totali per una somma di 128 minuti in campo. Una volta ripartita la stagione, si è rimboccato le maniche e ha sbalordito Raffaele Palladino svolgendo una preparazione estiva coi fiocchi. Oggi vanta ben 9 partite da titolare in campionato, in ognuna delle quali la Fiorentina è rimasta imbattuta guadagnando 19 punti. Ed è il secondo under 20 per minuti giocati in Serie A dietro Patrick Dorgu, che però è già un classe 2004. I suoi progressi sono evidenti: adesso starà al calciatore friulano confermarsi, con la promessa di «migliorare la costruzione del gioco e vedere le linee di passaggio, come dice il mister». Parola di Pietro Comuzzo. Lo riporta il Corriere dello Sport