Il goal al debutto non è un caso. Gosens non è un attaccante ma segna lo stesso

Una presenza in maglia viola, un gol: e non deve sorprendere, anche se Robin Gosens non è un attaccante, e fare gol non è propriamente il suo mestiere. Eppure, tutto ciò che appartiene e ruota intorno all’essenza del calcio ha in qualche maniera a che fare con l’esterno sinistro, arrivato a Firenze sabato 31 agosto poco dopo l’ora di pranzo e firmatario della rete con cui la Fiorentina domenica 1 settembre ha rimontato il Monza in pieno recupero. Apprezzati soprattutto i 29 gol e i 21 assist in 157 presenze con la maglia nerazzurra dell’Atalanta, ma pure i 5 gol e 1 assist in 53 partite con la maglia nerazzurra dell’Inter, tutto o quasi tutto racchiuso nella seconda delle due annate a Milano. Sicuri sicuri che il gol e tutto quello che gli gravita intorno non sia mestiere suo? Probabilmente sì, ma Gosens a Firenze ha subito provato a dare una risposta differente. E sono stati tutti contenti. Lo riporta il Corriere dello sport.