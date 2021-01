Il giornalista-tifoso: “Stadio nuovo? Non serve per costruire una squadra decente”

“La ristrutturazione è una bella notizia, ma se tu vuoi costruire una macchina da ricavi, forse il Franchi non si presta a questa operazione”. Lo ha detto Corrado Formigli, giornalista di La7 e tifoso viola a La Nazione. “Credo che il Franchi vada ristrutturato perché è un’opera d’arte del Nervi”, ma che l’idea piaccia a Commisso secondo il conduttore di Piazza Pulita non è percorribile. “Costruire un nuovo stadio è un’impresa gigantesca, vivendo a Roma sto osservando cosa sta succedendo qua”. Ma allo stesso tempo – dice Formigli – “penso che prima sia necessario costruire una squadra decente e per raggiungere una decenza non c’è bisogno di avere uno stadio nuovo. A quel punto la società sarà capace di avere un suo polo sportivo”.

Guerini non fa drammi: “Crotone e Torino due chance da capitalizzare”