Guerini non fa drammi: “Crotone e Torino due chance da capitalizzare”

Nel 2012 fu chiamato a salvare la Fiorentina, riuscendo in una stagione maledetta a cancellare lo spettro della retrocessione. Vincenzo Guerini ha parlato a La Nazione di quell’annata – definita “più drammatica di questa” – spostandosi poi sulla situazione attuale dei viola. L’ex team manager non fa drammi, visto che le gare con Crotone e Torino in caso di vittoria “ti permetterebbero di programmare il futuro prossimo con serenità. E’ una doppia chance che dovrà essere colta e capitalizzata”. Sulla sconfitta di Napoli l’ex viola resta lucido: “Ci si può vergognare della prestazione, della non reazione senza nemmeno un fallo di frustrazione, ma ora serve realismo. Quello che conta, ora, è non farsi travolgere dal peso pazzesco di un ko come quello maturato al Maradona”.

