Il Giornale su Commisso: “Rocco, chi te l’ha fatto fare di entrare nel calcio?”

L'editoriale del quotidiano riguardo alle ultime vicende strettamente legate al presidente gigliato

"A Commisso tutto fa schifo. Chi gliel'ha fatto fare?". Questo il titolo dell'editoriale di Elia Pagnoni nelle pagine sportive odierne de Il Giornale, con cui il giornalista commenta l'ultimissima vicenda legata al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ovvero, le pungenti parole rilasciate al Financial Times e tutto quello che ne è conseguito, tra possibili querele e l'indagine della Figc. L'imprenditore italoamericano è definito da Pagnoni "un po' grillo parlante, un po' provocatore maldestro", che spara a zero contro tutto e tutti ogni qualvolta apre bocca. E per carità, come dice lo stesso editorialista, spesso ha anche ragione, come quando attacca la burocrazia del nostro Paese. Non sono piaciute al sistema-calcio italiano le parole sugli Agnelli o i riferimenti alle proprietà milanesi, e da qui ecco arrivare l'indagine della Procura Figc. "Davanti ad un simile quadretto del calcio italiano - chiosa Pagnoni - resta solo da chiedere a Commisso chi gliel'ha fatto fare...".