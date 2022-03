Il giocatore della Fiorentina più pericoloso in zona gol? È Biraghi. I numeri

Spicca l'assenza degli attaccanti veri

Quarantasei occasioni da gol e trentuno tiri verso la porta. A chi appartengono queste statistiche? A Cristiano Biraghi . È il capitano il giocatore viola con il maggior numero di occasioni da gol e il terzo per tiri in porta finora.

Nella prima classifica si mette dietro Bonaventura, Gonzalez, Odriozola e Callejon; nella seconda invece è alle spalle solo di Gonzalez e Bonaventura. Spicca l'assenza degli attaccanti veri: per Piatek tre occasioni da gol, solo una per Cabral (come... Terracciano, salito una volta in area nel finale). Questi i dati della Lega Calcio riassunti da La Nazione.