Il giallo della nuova maglia, online e poi scomparsa: ecco cosa succede

Nella notte di venerdì 14 agosto Robe di Kappa ha pubblicato la versione kombat della nuova maglia della Fiorentina (FOTO), nei dettagli analoga a quella ufficiale, che sarà più attillata e in materiale più pregiato, ma le immagini sono state rimosse di primo mattino, con ogni probabilità su indicazione della Fiorentina. Il club viola ha in programma di tenere una presentazione ufficiale in via telematica nella settimana che viene, ma l’errore del brand ha rotto qualche uovo nel paniere gigliato. Immediate le reazioni dei tifosi, che si dividono tra chi apprezza la tonalità di viola e chi critica l’invadenza delle rifiniture bianche su maniche e colletto e degli sponsor sulle spalle. Lo scrive La Nazione.