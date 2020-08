FOTO – Fiorentina, Robe di Kappa svela la nuova maglia

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, è stata svelata nella notte la nuova maglia della Fiorentina per la stagione 2020-2021, a firma Robe di Kappa. Il viola è ovviamente il colore dominante, con delle bordature bianche che vengono riprese dal colore scelto per gli sponsor: Mediacom il main, Estra sulla manica. Il prezzo di lancio è di 39 euro.