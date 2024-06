Il ‘full immersion’ di Palladino e quell’aneddoto con Galliani e Berlusconi

Lato allenamenti, il mister, oltre a essere molto esigente e preciso, è molto «geloso» del suo lavoro, tanto che, a Monza, molto spesso, nemmeno lo stesso Galliani conosceva la formazione che avrebbe giocato la partita successiva. La spavalderia e il coraggio, tuttavia, sono dunque concetti cardine per il calcio di Palladino. Basta pensare al suo esordio in A. In concomitanza col suo arrivo, la gara contro la Juventus. Galliani e Berlusconi gli chiesero se volesse attendere quella giornata e, poi, la conseguente sosta per partire col suo lavoro, ma Palladino volle comunque partire 'forte' e al massimo. Risultato? Prima storica vittoria del Monza in A. Lo riporta Corriere Fiorentino.