Il Franchi sostiene la Fiorentina: grandi numeri per domani e per la Conference

Smaltire la delusione e ripartire più carichi e convinti di prima. Non è solo la missione dei ragazzi di Italiano, ma anche quella dei tifosi viola. D’accordo, non ci sarà la corsa al biglietto per la finale di coppa Italia, ma gli appuntamenti restano tanti e importanti. A cominciare da domani sera, quando al Franchi ci sarà bisogno della spinta della ‘Fiesole’ e di tutto lo stadio per spingere la Fiorentina contro il Sassuolo. La zona Europa non è distante, il calendario può dare una mano. Al momento sono 22mila gli spettatori attesi sugli spalti, si proverà ad arrivare intorno a quota 25mila con ancora un paio di giorni disponibili. Parallelamente sta andando avanti da giorni la vendita dei tagliandi per la semifinale d’andata di Conference League contro il Club Brugge. Il ritmo è più interessante. Il dato aggiornato a ieri sera parla di oltre 15.000 biglietti venduti, con poco meno di una settimana a disposizione per incrementarlo. In questa stagione il picco europeo più alto è stato toccato nel playoff di agosto contro il Rapid Vienna(25.000 spettatori). C’è fermento anche per la gara di ritorno. Una volta avuta la certezza di poter partire (c’era il timore di uno stop della Uefa dopo i fumogeni lanciati in campo a Plzen) in tanti hanno avviato l’organizzazione della trasferta. Lo riporta la Nazione.