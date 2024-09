Il Franchi si riempie per la Fiorentina: il sostegno arriva dagli spalti

I tifosi della Fiorentina si preparano per il match di domenica contro la Lazio, che si terrà alle 12.30 al "Franchi". La squadra avrà bisogno del sostegno del pubblico per cercare la prima vittoria stagionale, come sottolineato dal direttore sportivo Daniele Pradè. Si prevedono circa 18.500 spettatori, tra i 12.000 abbonati e i 6.500 biglietti già venduti, con la possibilità di raggiungere i 20.000 tifosi entro il giorno della partita.

Oltre al match con la Lazio, prosegue anche la vendita dei mini-abbonamenti per le partite interne di Conference League contro The New Saints, Pafos e LASK. La vendita sarà attiva fino al 3 ottobre, con prezzi che vanno dai 28 euro per la curva fino ai 131 euro per la Tribuna Vip. Lo riporta la Nazione.