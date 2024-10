Il Franchi si riempie: pronti 20mila tifosi viola. Controlli più stringenti

La gara di stasera potrebbe consentire alla Fiorentina di portarsi a quota sedici punti allungando proprio sulla Roma. Che, in tal caso, andrebbe a sei lunghezze di distanza. E un potenziale successo contro i giallorossi solleverebbe un'ulteriore ondata di eccitazione in un ambiente già galvanizzato dal flusso di risultati utili consecutivi iniziato con la doppietta di Gudmundsson il 22 settembre contro la Lazio. Dopo la quale il team di Palladino ha infilato quattro successi e un pareggio.

Lo stadio di Firenze, per quanto condizionato dai lavori di ristrutturazione, si prepara ad ospitare circa ventimila spettatori. La risposta, insomma, si annuncia decisa. La sfida ai giallorossi scalda storicamente la piazza, che si augura di poter fare uno sgambetto agli avversari. Nel frattempo la società viola ha invitato i residenti di Campo di Marte a raggiungere lo stadio in anticipo per sottoporsi a controlli più stringenti già dal prefiltraggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.