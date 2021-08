Il Franchi riapre ai tifosi. Con l’Espanyol difficile il “tutto esaurito”

2870 biglietti a disposizione per la partita con l'Espanyol: venduti per adesso circa la metà dei tagliandi

Il Franchi riapre ai tifosi. O almeno ad una piccola cerchia di affezionati che hanno deciso di acquistare uno dei 2870 tagliandi di Maratona per l'amichevole contro l'Espanyol. Come scrive La Nazione, al momento sono stati staccati più o meno la metà dei biglietti, che potrebbero aumentare nella giornata di oggi con la vendita libera.

Nonostante il lunghissimo stop per la pandemia, difficile registrare il tutto esaurito: per accedere allo stadio bisogna munirsi di Green Pass - o di un certificato di tampone rapido o molecolare - e collegarsi alla piattaforma TicketOne: fino alle 19 la possibilità di gustarsi dal vivo la prima uscita vera della Fiorentina in questo precampionato.