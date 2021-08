La probabile formazione: dubbi a centrocampo, la difesa oltre il mercato

Le scelte di Italiano per affrontare l'Espanyol stasera al Franchi

Da maggio ad oggi, ne sono successe di cose. La vittoria del Napoli di Gattuso per 0-2 al Franchi è stata l'ultima partita giocata dalla Fiorentina nel proprio stadio prima di quella prevista stasera contro l'Espanyol. E la squadra è un cantiere aperto: Italiano dovrà valutarne i progressi tra stasera e domani per poi prepararsi a sfidare il Cosenza venerdì 13 in Coppa Italia. Poi sarà la volta della prima di campionato, contro la Roma. La probabile formazione: Dragowski con davanti a sé Lirola, Milenkovic, Igor e Biraghi; ballottaggi a centrocampo, tra Duncan e Bianco e tra Maleh e Benassi. Pare certo del posto Bonaventura. Davanti, Saponara favorito su Sottil assieme a Vlahovic e Callejon. Fiorentina dalla veste sperimentale, soprattutto ancora senza Nico Gonzalez che sta terminando il suo periodo di bolla, ma la parola d'ordine è "continuità". Nel possesso, nell'aggressione alta, nei meccanismi offensivi. Lo scrive La Repubblica (Firenze).