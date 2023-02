Il Franchi non è mai vuoto: 11 mila i tifosi viola attesi per il match di domani

Non saranno in 30 mila, ma domani ci saranno almeno 11 mila tifosi viola. Cifra destinata ad aumentare

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul Franchi e i tifosi viola. Non saranno in 30 mila, ma domani ci saranno almeno 11 mila tifosi viola. Cifra destinata ad aumentare nelle prossime ore, visto l'apertura delle vendita libera. Un vero e proprio antipasto, in vista del match contro il Milan che è pronto a regalare un Franchi gremito.