Il Franchi fischia, ma la curva non ha colpevoli: la società, per ora, si salva

Lo stadio Franchi torna a fischiare, ma per adesso nessun colpevole. Il malcontento inizia a crescere e la situazione va gestita

Dopo il match contro il Riga, lo stadio Franchi è tornato a fischiare. Come evidenzia La Nazione, il malcontento dei tifosi aumenta, anche se non c'è stata una vera e propria contestazione da parte della Curva Fiesole nei confronti della società. Forse negli altri settori, qualche mugugno inizia a nascere, ma per adesso ci sono solo fischi generalizzati. Vedremo quanto durerà questa situazione.