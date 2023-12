Il Franchi apre le porte alla Coppa Italia. La diretta in chiaro non aiuta

Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani sfiderà il Parma negli ottavi di finale di coppa Italia (ore 21), terza gara consecutiva in casa per la squadra di Vincenzo Italiano. Se è vero che «non c’è due senza tre» adesso i viola vogliono iniziare al meglio la competizione che l’anno scorso li ha visti arrivare in finale, per poi arrendersi solo alla doppietta di Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della Serie A. La partita di domani sera è inclusa nell’abbonamento che 17.252 tifosi hanno acquistato in estate, quindi tanti sostenitori viola potranno andare allo stadio senza comprare un ulteriore biglietto. Ci sono poi oltre 1.000 tifosi (non abbonati) che hanno già acquistato il biglietto. Un numero che aumenterà nelle prossime ore. C’è un fattore però che probabilmente non contribuirà ad un grande afflusso di pubblico al Franchi, ovvero la diretta televisiva in chiaro. La partita infatti sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Questo aspetto, sommato alle basse temperature, potrebbe portare alcuni tifosi a rinunciare allo stadio. Lo riporta la Nazione.