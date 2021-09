Il focus del CdS: anche la Fiorentina può durare tra le grandi, e domenica…

Italiano ha dato un'impronta nuova alla Fiorentina, che può restare ai vertici del campionato secondo il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport in edicola stamani traccia un primo bilancio del campionato di Serie A dopo sei giornate, nelle quali il Napoli ha già dato dimostrazione della sua forza. Tra le "grandi" inserite dal quotidiano, c'è anche la Fiorentina, che sabato se la vedrà proprio con gli azzurri: "Finora il Napoli non ha giocato un solo scontro diretto, a meno che, generosamente non si voglia considerare la Juve attuale al livello del Napoli (non lo è). Già a Firenze, sabato prossimo, avremo un’idea meno generica sulle ambizioni di questa squadra" scrive Alberto Polverosi.