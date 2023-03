Il fisico di Cabral e la classe di Jovic: il mix per l’Europa della Fiorentina

La Nazione continua il suo approfondimento su Cabral e Jovic. Ognuno dei due attaccanti ha caratteristiche diverse e utili allo stesso modo per il gioco di Italiano. Il brasiliano sfrutta la sua fisicità, trovando spazio in area di rigore e colpire gli avversari con le sue "zampate" vincenti. Mentre Jovic ha la tecnica del fuoriclasse, capace di uscire fuori anche dopo minuti di nulla. Decisivo con i suoi movimenti in area di rigore. Italiano dovrà scegliere il giusto mix per trascinare la Fiorentina in Europa.