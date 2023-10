Ferencvaros, il nuovo giocattolo di Stankovic: loro non mollano mai

E così il Ferencvaros ha ribaltato il Cukaricki nella prima gara del girone e arriva a Firenze da capolista. In campo la Fiorentina dovrà aspettarsi un modulo più o meno simile al suo.

Il Ferencvaros arriva a Firenze. Fiorentina e Genk si lasciano preferire in vista del passaggio alla fase successiva, ma se c’è un aspetto che Stankovic ha portato alla squadra è senz’altro la voglia di non mollare di fronte a nessun avversario. E così il Ferencvaros ha ribaltato il Cukaricki nella prima gara del girone e arriva a Firenze da capolista. In campo la Fiorentina dovrà aspettarsi un modulo più o meno simile al suo. Vale a dire 4-2-3-1 o 4-3-3. Lo riporta La Nazione.