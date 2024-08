Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat. Difficile l’operazione Baturina

Ciò che non si aspettava la Fiorentina proprio agli sgoccioli del mercato è che potessero arrivare offerte ufficiali per Sofyan Amrabat. Il Fenerbahce di José Mourinho fa sul serio. Formulata una proposta per il prestito del classe 1996 con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. I viola, legittimati da un accordo con il centrocampista fino al 2026, continuano a giocare al rialzo esigendone 2-3 in più. Anche solo per non allontanarsi troppo dai 20 milioni di euro chiesti un anno fa al Manchester United per il diritto di riscatto del marocchino. La sensazione è che l'affare possa andare in porto, un po' perché il giocatore ha già dato il suo benestare e un po' perché Mourinho lo desidera fortemente. Occhio pure all'Atletico Madrid, che tra l'altro a luglio aveva manifestato un interesse per Nico Gonzalez. Se l'ex Verona dovesse partire la Fiorentina potrebbe fiondarsi su Martin Baturina, classe 2003 della Dinamo Zagabria. Il ds Pradè è interessato tanto quanto conscio delle difficoltà dell'operazione. A partire dal prezzo, visto che la controparte chiede qualcosa come 20 milioni di euro. La dirigenza viola per adesso è arrivata a proporre circa 14 milioni, offerta molto lontana dalle richieste del club croato. Tornando alle uscite, non è da escludere che il Brentford torni alla carica per Michael Kayode dopo la prima offerta di circa 22 milioni. Soprattutto se il Chelsea dovesse scegliere di rilanciare per Ivan Toney che, nel caso, porterebbe una discreta quantità di quattrini. Una parte dei quali potrebbero essere reinvestiti su Kayode. Lo riporta il Corriere dello sport.